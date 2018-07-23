Минздрав планирует увеличить объем экспорта медицинских услуг в четыре раза

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Минздрав России планирует увеличить объем экспорта медицинских услуг в четыре раза, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Как сообщает сайт Кремля, президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу со Скворцовой, которая информировала его о внедрении в отрасли новых перспективных программ, направленных на профилактику различных видов заболеваний и оказание качественной медицинской помощи. Отдельно рассматривались вопросы развития экспорта медицинских услуг и ситуация в сфере лечения онкологических заболеваний.

"Мы ставим перед собой амбициозные задачи на последующий период, я так думаю, что мы выполним задачу — в четыре раза увеличить объем (экспорта медицинских услуг). Может быть, и больше увеличим", — заявила министр.

Скворцова отметила, что за последние два года объем въездного медицинского туризма в России заметно увеличился.

"Нужно отметить, что за два года мы достаточно резко увеличили въездной медицинский (туризм), уровень (поднялся) с 20 тысяч до более 110 тысяч. В прошлом году это уже было 250 миллионов долларов, которые позволили нашим медицинским организациям дополнительно развиться", — сказала она.