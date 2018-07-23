Консульство на Сахалине не в курсе, вернули ли телефоны японской делегации

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июл — РИА Новости. Генконсульство Японии на Сахалине не владеет информацией, вернули ли членам безвизовой делегации из Японии спутниковые телефоны, конфискованные у них в аэропорту Менделеево на острове Кунашир, сообщил РИА Новости сотрудник генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске Ясухико Симидзу.

Ранее генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявлял, что Япония выразила протест России из-за конфискации спутниковых телефонов у представителей японского правительства во время недавнего посещения южных Курил группой их бывших жителей. Конфискацию телефонов российскими властями Суга назвал "весьма прискорбным" фактом.

"В аэропорту Южно-Курильска у некоторых членов безвизовой делегации из Японии таможня конфисковала спутниковые телефоны. Об этом нам сообщил глава представительства МИД России в Южно-Сахалинске Владимир Носов. Затем генконсул Японии в Южно-Сахалинске Хирано Рюити доложил руководству внешнеполитического ведомства нашей страны об инциденте на Курилах", — пояснил агентству японский дипломат.

По его словам, японская сторона пока не владеет информацией, вернули ли конфискованные в аэропорту гаджеты их владельцам. Как отметил Симидзу, 22 июля протест был передан посольством Японии в России в российский МИД. Комментарием таможни РИА Новости не располагает.

Ввоз в Россию таких средств связи, как спутниковые телефоны, требует получения разрешения. Японцы считают южные Курилы собственной территорией и применение российских законов на этих островах не признают. Агентство Киодо привело в этой связи заявление японского МИД, что применение российских законов на южных Курилах "противоречит правовой позиции Японии".

Поездка 70 японцев по безвизовому обмену состоялась благодаря первому в этом сезоне чартерному авиарейсу из города Накасибэцу на острове Хоккайдо на Кунашир и Итуруп. Посетив могилы предков на этих островах, японцы вернулись в понедельник на Хоккайдо. Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности. Поездки осуществляются по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз. Впервые чартерный рейс из Японии на Курилы состоялся в сентябре 2017 года, до этого безвизовые делегации доставлялись только морскими судами.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Токио двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.