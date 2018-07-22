Глава Подмосковья вручил награды победителям смотра на лучший парк области

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подвел итоги VI смотра-конкурса "Парки Подмосковья", лучшим был признан парк "Пехорка" в Балашихе, сообщила пресс-служба главы Подмосковья.

"Я с большим удовольствием вручаю заслуженные призы, премии. Они подкреплены деньгами, каждая копейка, каждый рубль, который мы выдаем на поощрение этих общественных пространств, вкладывается в дело", — приводятся в сообщении слова Воробьева.

Как рассказали в пресс-службе, за первое место "Пехорка" удостоена премии в 14 миллионов рублей.

"Планировка и инфраструктура парка "Пехорка" учитывает интересы различных возрастных групп, все части связаны между собой транзитными пешеходными дорожками и дополнительно соединяются живописным рисунком прогулочных троп. Установлена детская и сценическая площадки, обустроены роллердром и скейтпарк, открыт пункт проката веломобилей, электромобилей и гироскутеров", — добавляется в сообщении.

Кроме того, премию в размере 10,5 миллиона рублей получил ивантеевский "Парк на Уче" за победу в номинации "Лучшая концепция (проект) по созданию нового парка культуры и отдыха". Победителями с премиями по 1 миллиону рублей стали "Ивановские пруды" в Красногорске, парк "Сестрорецкий" в Клину, городской парк культуры и отдыха им. Юрия Гагарина в Шатуре и "Березовая роща" в Дмитрове. Всего в 2018 году на конкурс было подано 75 заявок из 44 муниципалитетов.