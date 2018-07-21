На Красной площади десантники примут участие во флешмобе ко Дню бокса

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Более 300 десантников Тульского соединения ВДВ поучаствуют во флешмобе "Живой флаг" к международному Дню бокса на Красной площади, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.
В онлайн-тренировке планируется задействовать около пяти тысяч человек, которые будут одеты в футболки цвета флага России, уточняется в сообщении.
Как отмечается, в праздничных мероприятиях примут участие легенды и ветераны мирового спорта, олимпийские чемпионы разных лет, воспитанники и наставники юношеских спортивных школ, а также члены российской сборной по боксу.
Целью мероприятий на Красной площади является популяризация и развитие бокса в России, поддержка тренерской работы с людьми имеющих ограниченные физические возможности и детьми из детских домов по всей стране, добавляется в сообщении.