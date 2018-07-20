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Общество

Воронежская область примет участие в нацпроекте "Здравоохранение"

(обновлено: 21:25 20.07.2018)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкСотрудница цифровой лаборатории диагностики рака. Архивное фотоСотрудница цифровой лаборатории диагностики рака. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ВОРОНЕЖ, 20 июл — РИА Новости. Воронежская область должна принять участие во всех восьми направлениях, входящих в состав национального проекта "Здравоохранение", сообщила в ходе рабочей поездки в Воронеж министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

На встрече с руководителями территориальных управлений Роспотребнадзора и Росздравнадзора, главными врачи основных медицинских учреждений области и представителями страховых компаний Скворцова отметила хорошие показатели сферы здравоохранения Воронежской области по ряду ключевых позиций.

Так, по ее словам, с 2014 года на 7% снизилась общая смертность. Показатель младенческой смертности – 4,8 на 1000 родившихся живыми – ниже среднероссийского, практически нулевая материнская смертность. Есть тенденция к снижению смертности от основных причин – сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Благодаря реализации одного из пилотных проектов по дистанционному контролю факторов риска, у лиц с хроническими заболеваниями за шесть месяцев в два раза снизилось число инсультов. По словам Скворцовой, опыт Воронежской области будет растиражирован в другие регионы России.

Рентгеновский снимок. Архивное фото
© РИА Новости / Варвара Гертье
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"Мы считаем, что Воронежская область должна принять участие во всех восьми федеральных проектах национального проекта "Здравоохранение". По всем направлениям будут предприняты дополнительные серьезные шаги, и к 2021 году на территории области не останется населенных пунктов с численностью населения более 100 человек без доступной первичной медицинской помощи", — сообщила министр здравоохранения РФ.

Скворцова добавила, что также увеличится число профилактических осмотров, будут организованы центральные диспетчерские скорой помощи и санитарной авиации, и время доставки больных в экстренной ситуации при этом станет минимальным – не более "золотого часа".

Кроме того, глава минздрава рассказала о планах по переоснащению первичных отделений и региональных сосудистых центров (появится дополнительное оборудование и возможность проводить экстренные операции) и детских поликлиник, а также затронула вопрос строительства нового хирургического корпуса Воронежского областного онкологического диспансера.

"Сейчас Воронежская область завершает подготовку проектно-сметной документации, и как только она будет завершена, объект будет включен в федеральный проект. Предстоит огромная работа. Мы видим, что в регионе чрезвычайно профессиональные медицинские специалисты, прекрасный медицинский вуз — есть все, чтобы мы могли успешно реализовать планы и вывести российскую и воронежскую медицину на новый качественный уровень", — сказала Скворцова.

Нацпроект "Здравоохранение", подготовленный министерством здравоохранения РФ и одобренный правительством РФ, включает восемь федеральных проектов по основополагающим направлениям, влияющим на состояние здоровья населения и на продолжительность жизни. Это совершенствование первичной медико-санитарной медицинской помощи, в том числе, качества и доступности разных видов профилактики; борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения, совершенствование системы профильного образования и кадров, развитие национальных медицинских исследовательских центров, цифровизация здравоохранения и развитие медицинского туризма и экспорта медицинских услуг.

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