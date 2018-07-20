Правительство одобрило сокращение сроков выдачи сертификата на маткапитал

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект, предлагающий сократить вдвое срок принятия решения о выдаче сертификата на материнский капитал, сообщается на сайте кабмина.
Как ранее сообщала пресс-служба кабмина, законопроектом, в частности, предлагается сократить сроки принятия решения о выдаче сертификата с одного месяца до 15 дней с даты приема соответствующего заявления.
Также, как ранее сообщалось на сайте, этим законопроектом предлагается сократить сроки проверки достоверности представляемых гражданами сведений, необходимых для принятия решений о дополнительных мерах государственной поддержки семей с детьми, с 14 до пяти дней.
Отмечается, что принятие и реализация законопроекта позволят повысить качество предоставления государственной услуги.