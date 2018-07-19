МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг одобрила в первом чтении законопроект о ратификации конвенции МОТ. Это решение поддержали единогласно все присутствовавшие на заседании депутаты – 420, передает корреспондент РИА Новости.

Конвенции МОТ о минимальных нормах социального обеспечения (Конвенция №102) принята на 35-й сессии Генеральной конференции Международной организации труда 28 июня 1952 года в Женеве. В настоящее время ее ратифицировали 55 государств. Она предусматривает, что коэффициент замещения утраченного заработка трудовой пенсией по старости должен достигать 40%.

В соответствии с требованиями конвенции в отношении национальных систем обязательного пенсионного страхования наемных работников, Минтрудом РФ разработана методика расчета коэффициента замещения прежнего заработка для социального обеспечения по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца. "Эта методика соответствует юридическим обязательствам, которые планирует взять на себя Россия в связи с участием в конвенции", — отмечается в пояснительной записке.

Авторы инициативы отмечают, что конвенция охватывает все основные сферы социального обеспечения, включая медицинское обслуживание, обеспечение по болезни, по безработице, по старости, в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием, семейное обеспечение, обеспечение по материнству, по инвалидности, по случаю потери кормильца. При этом, по словам замминистра труда и соцзащиты Андрея Пудова, из ратификации изъяты разделы обеспечения по безработице и семейное обеспечение.

Предполагается, что документ вступит в силу 1 января 2019 года одновременно с законопроектом об изменениях в пенсионном законодательстве. Комитет Госдумы по труду и соцполитике ранее рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о ратификации конвенции.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

