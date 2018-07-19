Минтруд дорабатывает программу по поддержке людей предпенсионного возраста

МОСКВА, 19 июля — РИА Новости. Программа по повышению квалификации для людей предпенсионного возраста, которую разрабатывает Минтруд, будет готова ко второму чтению законопроекта об изменениях в пенсионном законодательстве, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

"Мы сейчас готовим программу по поддержанию регионов с точки зрения дополнительных программ занятости и повышения квалификации именно для людей предпенсионного возраста. Пока предварительно на эти цели мы предполагаем предусмотреть из федерального бюджета 5 миллиардов рублей. Сейчас мы эту программу дорабатываем, ко второму чтению законопроекта она будет готова", — сказал Топилин во время первого чтения законопроекта в Госдуме.

В четверг Госдума рассматривает в первом чтении предлагаемые правительством изменения в пенсионном законодательстве. Пока лишь уточняются базисные нормы, затем в течение более чем двух месяцев, а не одного, как это предусматривает стандартная практика, в документ будут вноситься изменения и поправки, выработанные экспертами и обществом.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Изменения будут поэтапными и начнутся с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в РФ.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.