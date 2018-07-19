УФА, 19 июл – РИА Новости. Российские врачи начали выкладывать в социальной сети "ВКонтакте" свои фотографии с рабочих мест под хэштегом #АнестезиологТожеЧеловек в поддержку башкирского анестезиолога, которым заинтересовалось следствие после публикации селфи на фоне хирургической операции.

Анестезиолог-реаниматолог Учалинской районной больницы в Башкирии выложил на своей странице "ВКонтакте" селфи, сделанное во время операции. На фото доктор в марлевой повязке, а за ним видно, как коллеги оперируют женщину. Селфи заинтересовались надзорные органы и следствие, а руководство больницы начало служебную проверку, чтобы установить мотивы поступка врача.

Кампанию в его поддержку запустила в социальной сети "ВКонтакте" врач из Учалов Мария Королева. Под селфи она пишет: "Незащищенность медработников – распространенное явление. Сделаем хэштег с записью #АнестезиологТожеЧеловек, поддержим коллегу, репост приветствуется". Ее поддержали врачи из разных городов страны и начали выкладывать селфи в белых халатах и марлевых повязках.

"Хоть я и не являюсь медработником, но тоже хочу поддержать земляка, так как наши профессии близки. К сожалению, не все понимают, какой это великий труд", — пишет ветеринарный врач Ксения Катаева под фотографией, сделанной во время лечения белой мыши.