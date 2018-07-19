Нацпарк "Земля леопарда" в Приморье могут расширить

ВЛАДИВОСТОК, 19 июл – РИА Новости. Автономная некоммерческая организация "Дальневосточные леопарды" выступила с инициативой включения в состав нацпарка "Земля леопарда" в Приморье нового земельного участка площадью 6 тысяч гектаров, сообщила РИА Новости начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда" Мария Окулова.

"Прибрежная территория в районе поселка Андреевка Приморского края может быть включена в национальный парк в виде отдельного кластера, где также обитают редкие пятнистые кошки", — сказала Окулова.

По ее словам, в 2017 году АНО "Дальневосточные леопарды" получила в дар и оформила в собственность участок в пределах бывшего оленепарка в районе поселка. Эта территория граничит с Дальневосточным морским заповедником. До недавнего времени она мало охранялась и уже частично пострадала от действий человека.

"Сейчас АНО "Дальневосточные леопарды" в сотрудничестве с ФГБУ "Земля леопарда" ведет работу по подготовке проектной документации, необходимой для решения вопроса о расширении нацпарка. Следующим этапом станет государственная экологическая экспертиза, после чего Минприроды РФ передаст проект постановления о присоединении нового кластерного участка к национальному парку на рассмотрение в правительство Российской Федерации", — отметил Окулова.

"Дальневосточные леопарды" — автономная некоммерческая организация, созданная в 2011 году для изучения, сохранения и восстановления популяции самой редкой крупной кошки мира – дальневосточного леопарда. При поддержке АНО в нацпарке проводится фотомониторинг, подкормка копытных, а также борьба с лесными пожарами и браконьерством.

Национальный парк "Земля леопарда" создан 5 апреля 2012 году. Его площадь составляет 262 тысячи гектаров. Здесь расположено 70% ареала дальневосточного леопарда. В 2017 году на этой территории зафиксировано 84 взрослых особи леопарда и 19 котят.