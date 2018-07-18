Врио губернатора Приморья завел страницы в соцсетях для общения с жителями

ВЛАДИВОСТОК, 18 июл – РИА Новости. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко завел личные страницы в нескольких соцсетях, где, по его словам, он готов общаться с местными жителями и решать их проблемы в режиме онлайн.

"Я вместе со своими сотрудниками принял решение завести официальные страницы в основных социальных сетях, чтобы иметь возможность общаться с вами напрямую, рассказывать о моей работе, слышать о ваших проблемах и решать их в режиме онлайн", — написал Тарасенко в своем аккаунте в Instagram.

Позже он сообщил, что уже получил от местных жителей большое число обращений в комментариях и в личных сообщениях. Тарасенко пообещал реагировать на все конструктивные обращения и предложения.

Сейчас многие главы российских регионов используют соцсети для общения с местными жителями. Наиболее активным пользователем был бывший глава Приамурья – ныне министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. На новом посту он продолжил практику сбора информации от дальневосточников на своих страницах в соцсетях.

Президент Владимир Путин в начале октября 2017 года подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморья Владимира Миклушевского. С 4 октября 2017 года врио губернатора был назначен Андрей Тарасенко.

Тарасенко, которого выдвинула "Единая Россия", уведомил региональный избирком о своем выдвижении на выборы главы Приморья. Досрочные выборы губернатора Приморского края состоятся в единый день голосования 9 сентября.