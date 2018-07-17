Сын Политковской прокомментировал решение ЕСПЧ

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Сын обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской Илья Политковский заявил, что удовлетворен решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который счел, что Россия не предприняла должных усилий для поиска заказчика убийства его матери, при этом решение о компенсации морального ущерба для родственников не важно, главное — чтобы дело было расследовано до конца.

ЕСПЧ во вторник постановил, что российские власти должны выплатить родственникам Политковской компенсацию морального ущерба в размере 20 тысяч евро. В решении говорится, что, несмотря на то что российская сторона определила и осудила исполнителей убийства, "адекватных следственных действий" для определения непосредственного заказчика предпринято не было. При этом РФ представила суду материалы, объясняющие трудности расследования ненадлежащим исполнением властями Великобритании и Северной Ирландии российских запросов о правовой помощи. В то же время, ЕСПЧ отказал истцам в возложении на Россию ответственности за лишение жизни журналистки, признав жалобу в этой части неприемлемой.

"Я удовлетворен решением ЕСПЧ, согласно которому Россия не предприняла необходимых усилий для определения заказчика убийства. Также крайне важна рекомендация ЕСПЧ о том, что нужно расследовать причастность должностных лиц", — сказал РИА Новости Политковский.

Он добавил, что вместе с юристами изучает решение суда об отказе возложить ответственность за смерть его матери на РФ.

Политковский подчеркнул, что для семьи не важен вопрос денежной компенсации. "Это неважно. Для нас вообще не принципиально это решение о компенсации морального ущерба. Самое главное для семьи — расследование до конца", — сказал он.

Политковскую застрелили в Москве в подъезде ее дома в октябре 2006 года. Мотивом преступления следствие считает недовольство ее журналистской деятельностью, однако заказчиков убийства не нашли. Пожизненные сроки за исполнение и организацию преступления получили Рустам Махмудов и Лом-Али Гайтукаев. Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов (братья Рустама) и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получили 12, 14 и 20 лет колонии строгого режима. Бывшего сотрудника милиции Дмитрия Павлюченкова, организовавшего слежку за журналисткой, приговорили к 11 годам заключения. Гайтукаев умер в колонии в июне 2017 года.