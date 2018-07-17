Госдума приняла закон об административных расследованиях против коллекторов

Герб на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Герб на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон о проведении административных расследований в случае выявления правонарушений при возврате просроченной задолженности коллекторами.

Действующее законодательство позволяет привлечь к административной ответственности так называемых "серых" коллекторов, — лиц, осуществляющих профессиональную деятельность по возврату просроченной задолженности, но не включенных в соответствующий государственный реестр. При этом основной проблемой для привлечения виновных к административной ответственности является сбор доказательств.

Закон предусматривает возможность проведения административного расследования до направления дела в суд, если выявлены нарушения прав и законных интересов физлиц при возврате долгов.

Это позволит более тщательно расследовать административные правонарушения и выявлять все обстоятельства, имеющие значение для правильного и полного рассмотрения дел в суде, поясняло ранее правительство РФ.

Помимо этого, изменения позволят снизить количество отмененных или прекращенных дел по административным правонарушениям и создать дополнительные условия для обеспечения принципа неотвратимости административного наказания за такие правонарушения.