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Общество

"В компоте — червяк, в тарелке — волос". Почему так кормят в школах

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© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкШкольник расплачивается за обедШкольник расплачивается за обед
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Александр Чернышев. Гнилые фрукты и овощи, порции меньше заявленных, просроченные продукты — все это обнаружила прокуратура Свердловской области в ходе проверки столовой "Золушка", обеспечивавшей питанием несколько школ Екатеринбурга. Продукты закупали по завышенным ценам у сомнительных поставщиков, качество и безопасность никак не контролировали. И это далеко не единичный случай. О том, почему столовые порой травят детей, — в материале РИА Новости.

"Сутки не могла есть"
Работник столовой-пекарни. Архивное фото.
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Столовая "Золушка" давно находится под пристальным вниманием надзорных органов: в феврале в нескольких школах Екатеринбурга, которые она обслуживала, массово отравились дети.

"После обеда меня бросало в жар, рвало — пришлось уйти с уроков. Сутки не могла есть, потом стало лучше. Ребята из других классов тоже отравились — у всех похожие симптомы. Школу закрыли на десять дней на карантин. Когда снова начали учиться, меню не изменилось, но я теперь в столовой почти не ем, покупаю только булки", — рассказала корреспонденту РИА Новости ученица седьмого класса школы № 140 Александра.

Прокуратура Свердловской области совместно с другими  региональными ведомствами в течение четырех месяцев изучала работу "Золушки" и выявила многочисленные нарушения.

"В школах Ленинского района мы обнаружили продукты с истекшим сроком годности, к примеру компотную смесь. Яблоки, свекла и лук были с признаками гнили. Столовая использовала тарелки со сколами, разделочные доски с трещинами", — сообщила РИА Новости старший помощник прокурора области по связям со средствами массовой информации и общественностью советник юстиции Марина Канатова.

Капельницы. Архивное фото
© РИА Новости / Варвара Гертье
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По ее словам, муниципальное предприятие пренебрегало правилами хранения пищи, санитарной обработки и не следило за личной гигиеной сотрудников.

"Более того, блюда не соответствовали заявленному: средний вес куриного филе — 63 грамма, хотя в меню указано 80 граммов, гречневой каши — 132 грамма, в меню — 180", — продолжает Канатова.

Родители, опасаясь за здоровье детей, советуют им не есть в столовой. "Как-то дочь рассказала, что за обедом в компоте кто-то нашел червяка — все сбежались посмотреть. Волосы в еде тоже не редкость. После таких историй я стараюсь что-то приготовить Маше с собой или купить в нормальном магазине. К тому же деньги за питание просят не такие уж маленькие — две тысячи рублей в месяц", — делится подробностями с РИА Новости Ольга Шабанова, мать девятиклассницы из лицея № 173 — одной из школ, где проводилась проверка.

После четырех месяцев разбирательств в отношении столовой "Золушка" и семи шеф-поваров возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.6 КоАП РФ — "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения". В итоге виновных привлекли к ответственности на сумму 65 тысяч рублей,  директора "Золушки" Дениса Мардарьева уволили, а предприятие попало в программу приватизации имущества на 2017-2019 годы.

Накручивали стоимость в разы

Однако этим история не закончилась: постепенно вскрылись гораздо более серьезные нарушения. Как выяснилось, стоимость закупок завышалась от четырех до 290 процентов. "Так, при заключении договоров на поставку сливочного масла цену увеличили с 63 до 94 рублей за пачку. Суммарная разница — три миллиона рублей. То же самое с курицей: стоимость килограмма замороженного филе завысили на 50 процентов. Общие расходы выросли на четыре миллиона рублей", — говорит Канатова.

Школьная столовая. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Кроме того, "Золушка" закупала продукцию у трех предприятий, внесенных в реестр Роспотребнадзора как производители фальсификата. По данным прокуратуры, прием товара производился без сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность.

"Далее продукция по завышенным ценам поставлялась в школы для организации питания детей по контрактам, которые оплачивали из средств областного бюджета и кармана родителей. В ряде случаев фактически оплаченные услуги оказаны не были, так как приходились на каникулярное время. По материалам прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ — "Злоупотребление должностными полномочиями", — проинформировала Канатова.

Нужен закон

Все это не случайность, считает вице-президент Института отраслевого питания Сергей Маслов. "Предприятие, которое будет кормить детей, в большинстве случаев выбирают на основе конкурса, где заказчиком выступает школа или муниципалитет. Главные критерии — цена услуг и опыт", — объясняет  он.

Салат. Архивное фото
CC0 / pixabay / kartynas /
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Но в школах зачастую нет возможности проверить качество питания. Случается, что хорошие продукты неправильно готовят: либо продают полусырыми, либо уже остывшими, а потому опасными для употребления. "Образовательные учреждения обязаны ежедневно контролировать качество питания, в том числе лабораторными методами. Для этого нужен специалист — медик. Однако его обычно нет, либо он приходит на несколько часов, и регулярных проверок не проводится", — комментирует Маслов.

Следить за качеством питания должны и сами родители, но не во всех школах их к этому допускают. "Хотя, по сути, они законные представители детей, то есть потребителей, которые имеют право на контроль", — отмечает эксперт.

По мнению специалистов, изменить ситуацию может закон "О питании детей" — его проект находится на экспертизе в Совете Федерации. "Наше основное предложение — кормить детей не рублем, а продуктами: сначала рассчитывать, сколько уйдет денег на полноценное детское питание в зависимости от стоимости продуктовой корзины в регионе, а уже потом выделять средства. Сейчас все наоборот: предприятиям дают задание, которое они не могут нормально выполнить из-за недостатка денег, а потому начинают жульничать", — резюмировал в разговоре с РИА Новости президент Института отраслевого питания Владимир Чернигов.

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