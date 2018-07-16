Члены СПЧ посетили СИЗО-5 в Москве

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Представители президентского совета по правам человека (СПЧ) проверили условия содержания в СИЗО-5 в Москве, в том числе встретились с содержащимся там главой Серпуховского района Подмосковья Александром Шестуном, тот в свою очередь обратился к правозащитникам с просьбами, касающимися бытовых условий и медицинской помощи, сообщает сайт СПЧ.

В понедельник глава совета Михаил Федотов вместе с членом СПЧ Андреем Бабушкиным, возглавляющим в совете постоянную комиссию по содействию ОНК, реформе пенитенциарной системы и профилактике правонарушений, посетили столичное СИЗО-5. Как указано в сообщении, особое внимание при посещении изолятора правозащитники обращали на условия содержания несовершеннолетних. По данным СПЧ, сейчас в этом СИЗО сохраняется существенный перелимит: "здесь содержится на 324 человека больше, чем предусмотрено лимитом (959 человек)".

При этом в блоке, предназначенном для содержания несовершеннолетних, перелимита нет, уточняют в совете, сейчас там находятся 18 подростков. Как отмечено в сообщении, правозащитники, побеседовав с каждым из них, убедились, что претензий к администрации СИЗО у них нет, но у некоторых есть претензии к следователям. Бабушкин заверил, что совет будет разбираться с каждой такой жалобой.

"Члены Совета побеседовали в СИЗО также с фигурантами некоторых резонансных дел, в частности, с Александром Шестуном, который обратился с рядом просьб, касающихся бытовых условий и медицинских услуг", — говорится в сообщении СПЧ.

Дело в отношении Шестуна возбуждено СК РФ по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Тяжкие последствия заключаются в том, что Шестун в 2008–2014 годах, по версии следствия, необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка. Ущерб бюджету, считает следствие, составил 62,8 миллиона рублей. Суд арестовал Шестуна 14 июня на два месяца.

Шестун вину не признает, считает, что его уголовное преследование связано с ближайшими выборами и его намерением вновь избраться главой района. А проданные участки, по его словам, используются по назначению — на них стоят три больших торговых центра и другие объекты, используемые жителями.

Он также назвал фамилии высокопоставленных чиновников, которые, по его утверждению, причастны к его уголовному преследованию. По предъявленным обвинениям главе Серпуховского района грозит до 10 лет лишения свободы или другие, более мягкие виды наказания.

Шестун в начале апреля разместил на YouTubе запись своего телефонного разговора, как он утверждает, с руководителем администрации губернатора области Михаилом Кузнецовым, в котором Шестуну говорят, что с ним работать больше не смогут. Подтверждением факта такого разговора со стороны Кузнецова или властей Подмосковья РИА Новости не располагает. В видеоролике, вышедшем на YouTube 19 апреля, Шестун обращался к президенту РФ Владимиру Путину, рассказав об оказываемом на него давлении и угрозах.