Кадыров пригласил лидера Палестины на празднование 200-летия Грозного

ГРОЗНЫЙ, 16 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил лидера Палестины Махмуда Аббаса на празднование 200-летия Грозного, который будет отмечаться 5 октября, сообщил Кадыров в понедельник на своей странице в социальной сети Mylistory.

Кадыров пояснил, что по его поручению с Аббасом в Москве встречался помощник главы Чечни первый заместитель начальника ФСВНГ РФ по ЧР Даниил Мартынов.

"Даниил Васильевич (Мартынов) передал Махмуду Аббасу мое приглашение на празднование юбилея Грозного. Оно было с благодарностью воспринято", — написал Кадыров.

Он уточнил, что "участники встречи обсудили вопросы дальнейшего расширения связей между Палестиной и регионом России — Чеченской республикой".

"Махмуд Аббас выразил искреннюю благодарность руководству Чечни за посильную помощь и поддержку в решении задач, имеющих важное значение для Палестины", — заметил глава республики, отметив, что отношения с Палестиной "строго соответствуют позиции российского руководства в вопросах ближневосточного урегулирования".

"Палестинский народ переживает тяжелый период в своей истории. Долг каждого неравнодушного человека и политика — сделать все возможное для облегчения участи обездоленных женщин, стариков и детей для приближения мира в регионе", — подчеркнул Кадыров.

Годом основания Грозного считается 1818 год, когда на берегу реки Сунжа по приказу царского генерала Алексея Ермолова была построена крепость "Грозная". Празднование 200-летия Грозного утверждено указом президента РФ Владимира Путина 26 февраля 2015 года. Правительство России создало оргкомитет по подготовке к празднованию, в который вошли представители федеральных и региональных органов власти. На подготовку мероприятий федеральный центр выделил 258 миллионов рублей. Власти региона привлекают также внебюджетные средства, ведется строительство и реставрация множества объектов, в том числе и культурно-исторических памятников. Ожидается приезд высокопоставленных гостей из России и из-за рубежа.