Российский производитель ракетных двигателей будет работать с "Сириусом"

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Руководство разработчика и производителя ракетных двигателей НПО "Энергомаш" будет лично отбирать талантливых школьников в образовательном центре "Сириус" и оказывать поддержку в их подготовке к поступлению в целевые вузы, а в дальнейшем содействовать их трудоустройству на предприятие, говорится в сообщении Роскосмоса.

"Основной формой сотрудничества НПО "Энергомаш" и "Сириуса" станет отбор и профессиональная поддержка одаренных детей (8-10 классы), проявивших выдающиеся способности в естественнонаучных и технических дисциплинах", — отмечается в сообщении.

Торжественное подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве вызвало большой интерес со стороны учащихся проектной смены образовательного центра "Сириус": мероприятие посетило более 40 школьников.

Так, один из учеников проектной смены Петр Пересадько поделился своими планами и идеями.

"Я только закончил девятый класс гимназии №1 в подмосковном Жуковском и еще не определился, чем хочу заниматься, но точно знаю, что моя деятельность будет связана с космосом. Я разработал концепцию использования льда в качестве ракетного топлива и придумал шесть способов, как это можно осуществить. И я буду рад любой возможности пообщаться с опытными конструкторами НПО "Энергомаш", — сказал он.

Как напомнил генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов, основатель предприятия Валентин Петрович Глушко уже в 15 лет не побоялся написать письмо великому Константину Эдуардовичу Циолковскому, рассказав о своем желании покорить космическое пространство, в 21 год стал руководителем группы в составе газодинамической лаборатории.

"А спустя годы о нем узнал весь мир, как об уникальном конструкторе, на двигателях которого началось освоение космоса. И до сих пор двигатели, разработанные Глушко, с успехом работают в составе российских и международных ракет-носителей. Чтобы совершить очередной яркий прорыв в ракетном двигателестроении, нам нужны молодые, талантливые ребята — будущие Глушко, — которые живут космосом, чьи глаза горят! И я уверен, что при поддержке Сириуса мы их обязательно найдем", — заключил глава НПО "Энергомаш".