Роспотребнадзор сообщил об улучшении условий труда в России

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор считает, что условия труда в РФ за последние 20 лет улучшились и стали безопаснее, следует из сообщения пресс-службы ведомства.

Отмечается, что Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий оценивает воздействие на работников факторов трудового процесса, а также вырабатывает механизмы снижения их неблагоприятного воздействия.

"По данным многолетнего анализа… за последние 20 лет в РФ отмечается улучшение условий труда, обусловленное внедрением новых технологических решений, автоматизацией и механизацией технологических процессов, максимальным исключением человека из опасных производственных процессов, применением эффективных современных средств индивидуальной и коллективной защиты и другим", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что принятые за 10 лет законы расширили и конкретизировали права работников в сфере охраны труда, а также механизмы их реализации.

"В различных отраслях промышленности от 7 до 12 раз снизилась доля исследованных проб воздуха на рабочих местах, не соответствующих гигиеническим нормативам. Удельный вес измерений параметров микроклимата, не соответствующих установленным требованиям, уменьшился в 6 раз, уровней физических факторов (шума, вибрации, освещенности) – в 3 раза", — добавляется в релизе.

Отмечается, что современные условия труда на предприятиях в различных отраслях экономики позволяют обеспечить сохранение здоровья работающих, что способствует наращиванию трудового потенциала страны.