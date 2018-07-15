Следующие Международные интеллектуальные игры могут пройти в 2022 году

ЯКУТСК, 15 июл — РИА Новости. Более 20 конкурсных и внеконкурсных мероприятий, участниками которых стали 700 человек, среди которых 169 детей из 17 стран мира, прошли в рамках I Международных интеллектуальных игр, завершившихся в Якутии, сообщили РИА Новости в пресс-центре МИИ.

Как отметил исполняющий обязанности председателя правительства Якутии Владимир Солодов, прошедшие Игры – беспрецедентное мероприятие для региона. "В первую очередь, мы смогли собрать очень много интересных людей. Я уверен, что теперь мы получили более четкое понимание того, как мы дальше будем развивать систему работы с одаренными детьми в Якутии", — приводит пресс-центр слова Солодова.

Почти полсотни победителей конкурсных мероприятий Игр поедут в детские образовательные центры "Океан" и "Орленок".

Министр образования и науки республики Владимир Егоров особо отметил успехи якутских учащихся: "Физико-техническая школа имени В.П. Ларионова заняла четвертое место в общем командном зачете. Много наших якутских школ были в числе призеров в пяти направлениях".

Он также сообщил, что решение относительно дальнейшего регулярного проведения МИИ пока не принято. По его мнению, оптимальный вариант проведения Международных интеллектуальных игр — раз в четыре года. Если идею поддержат, в Якутии будут чередоваться спортивные и интеллектуальные игры: в 2022 году в республике снова проведут МИИ, а еще через два года — спортивные игры "Дети Азии".

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