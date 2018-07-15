Команда Сингапура победила на Международных интеллектуальных играх в Якутии

ЯКУТСК, 15 июл — РИА Новости. Команда школьников из Сингапура победила в общем зачете на Международных интеллектуальных играх, завершившихся в Якутске, сообщили РИА Новости в пресс-центре МИИ.
Кубок разыгрывался по результатам пяти конкурсных дисциплин, в которых приняла участие 151 школа: олимпиады "Туймаада", научной конференции-конкурса Science Fair, 3D-моделирования, IT-Хакатона и "Игр роботов".
Команда, состоящая из 13 учащихся школы при Национальном университете Сингапура, завоевала три первых места из пяти и заслужила Кубок Международных интеллектуальных игр. "Когда мы только приехали сюда, то ставили целью воздать дань науке, завести друзей со всего мира и научиться чему-то новому у других участников. Ребята очень рады победе. Мы с удовольствием приедем еще раз!" — привели в пресс-службе слова руководителя команды Йенни Виджайя.
"Этот проект направлен на то, чтобы облегчить жизнь немым людям. Нурдаулет сделал достаточно простые датчики, которые можно ввести в реальное производство", —отметил министр образования и науки Якутии Владимир Егоров.
Церемония закрытия I Международных интеллектуальных игр прошла в ЦСП "Триумф". Устроители шоу порадовали зрителей вокальными и танцевальными номерами с национальным колоритом.
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