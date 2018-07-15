Якутские школьники победили в соревнованиях по робототехнике на МИИ

ЯКУТСК, 15 июл — РИА Новости. Призовые места по всем трем направлениям соревнований "Игры роботов" на Международных интеллектуальных играх в Якутске заняли представители Якутии — школьники из села Бердигестях, сообщили РИА Новости в пресс-центре МИИ.

Восьмиклассник Семен Борисов и шестиклассник Петр Дьячковский из Бердигестяхской средней школы отличились в направлении "Кольцевые гонки" и "Сумо", на этапе "Грузовой порт" уступили команде Тюнгюлюнской школы, но в итоговом зачете стали лучшими.

"Три года я посещаю кружок робототехники в школе. Продолжу заниматься своим хобби и дальше, ведь эта сфера сейчас быстро развивается. Считаю, что роботов в будущем могут использовать в медицине и технике", — приводят организаторы слова Семена Борисова.

В "Играх роботов" состязались 40 лучших юных робототехников из Якутии и Казахстана. А в соревнованиях по разработке программных приложений "IT-хакатон" на Международных интеллектуальных играх приняли участие 60 учащихся 6-11-х классов. Победителями стали школьники из Казахстана, а ребята из Якутии получили дипломы второй и третьей степеней.

И.о. министра инноваций и цифрового развития Якутии Анатолий Семенов поздравил участников "IT-хакатона" и отметил, что умение ребят создавать приложения в такие короткие сроки вызывает уважение: "Я считаю, что два дня находиться в стрессовой обстановке и делать качественный продукт, доводя его до конца, – это достойно уважения", — сказал он.

Победители "IT-хакатона" — команда интеллектуальной школы физико-математического направления из Алматы, создали приложение—социальную сеть для рыбаков.

"Благодаря нашему приложению рыбаки могут делиться фотографиями улова, указывать вес и вид рыбы. Также с его помощью можно будет бороться с загрязнением водоемов и плавающим мусором – такие районы можно будет отметить с помощью геолокации", — привели в пресс-сцентре слова участника команды Алихана Талипбаева.

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