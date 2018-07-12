ОНФ намерен контролировать исполнение "майского указа" Президента

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил в правительство России предложения для 12 нацпроектов, которые разрабатывает кабинет министров для реализации нового "майского указа" президента РФ Владимира Путина, сообщила пресс-служба ОНФ.

"Общероссийский народный фронт в ходе заседания Центрального штаба представил предложения в 12 нацпроектов, которые разрабатывает правительство согласно новому "майскому указу" президента России. Итоговый документ Народный фронт направил в кабмин", — говорится в сообщении.

"Для нас это новый формат работы. Раньше Народный фронт давал свои заключения уже по итогам исполнения поручений президента РФ и лидера ОНФ Владимира Путина. Мы оценивали – снимать ли их с контроля или, на наш взгляд, они все еще не выполнены. Теперь Народный фронт присоединяется к работе над поручениями с самого начала", — цитирует пресс-служба движения слова сопредседателя центрального штаба ОНФ Ольги Тимофеевой.

Всего за июнь от федеральных экспертов было получено более 2,5 тысячи предложений для нацпроектов и программ, а всего в обсуждении приняли участие более 800 федеральных экспертов, уточнили в ОНФ.

Так, в направлении "Здравоохранение" ОНФ предлагает разработать программы борьбы с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие детского здравоохранения. Для нацпроекта по демографии общественники считают необходимым разработать программы повышения качества жизни граждан старшего поколения, формирования системы мотивации россиян к здоровому образу жизни.

"В проекте "Жилье и городская среда" Народный фронт рекомендует усовершенствовать механизмы финансирования жилищного строительства, в том числе через развитие рынка ипотечных ценных бумаг и поэтапный переход от долевого строительства к другим формам финансирования", — говорится в сообщении.

Нацпроект "Безопасные и качественные дороги" члены ОНФ предлагают дополнить механизмами экономического стимулирования сохранности автодорог регионального и местного значения, а в проект "Международная кооперация и экспорт" включить создание единой системы институтов продвижения экспорта, которая бы предусматривала модернизацию торговых представительств России за рубежом.