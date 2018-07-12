В Москве пройдет выставка животных из приюта "Собаки, которые любят"

Фестиваль Собаки, которые любят в помощь животным из приютов

Фестиваль Собаки, которые любят в помощь животным из приютов

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Москве 22 июля пройдет фестиваль "Собаки, которые любят", на котором все желающие смогут забрать животное из приюта.

Опытные волонтеры помогут получить питомца и расскажут об основах совместного проживания с собакой. Все представленные на мероприятии животные здоровы, привиты и дружелюбны, их можно будет забрать бесплатно, оформив договор ответственного содержания. Организаторы мероприятия просят всех желающих получить собаку взять с собой документы.

© Фото : предоставлено фонд помощи животным "Собаки, которые любят" Фестиваль "Собаки, которые любят" в помощь животным из приютов © Фото : предоставлено фонд помощи животным "Собаки, которые любят" Фестиваль "Собаки, которые любят" в помощь животным из приютов

Партнеры фестиваля ветеринарная клиника "Биоконтроль", сеть зоомагазинов "Четыре Лапы", производитель натуральной косметики для собак TropiClean и производитель лакомств Dog Fest приготовили ценные подарки для гостей мероприятия.

Кроме того, в течение всего дня самых маленьких гостей ждет детская зона с квестами и мастер-классами, а в 15.00 посетители смогут посмотреть выступление "летающих" собак из команды дог-фрисби Disk Hunters.

© Фото : предоставлено фонд помощи животным "Собаки, которые любят" Фестиваль "Собаки, которые любят" в помощь животным из приютов © Фото : предоставлено фонд помощи животным "Собаки, которые любят" Фестиваль "Собаки, которые любят" в помощь животным из приютов

Перед гостями фестиваля также выступят ветеринары и зоопсихологи, которые проведут несколько лекций для настоящих и будущих владельцев домашних животных.

"Если у вас нет возможности взять собаку домой, вы можете помочь и другими способами. Приносите подарки — мы с радостью передадим их животным в приюты. Что можно принести: сухой корм и консервы, гречку, поводки и ошейники, миски, игрушки, лекарства. Также можно приобрести кружку, толстовку, игрушку или что-то другое из ассортимента благотворительного маркета и тем самым помочь", — говорится в пресс-релизе организаторов фестиваля.

Фестиваль "Собаки, которые любят" в помощь животным из приютов Фестиваль "Собаки, которые любят" в помощь животным из приютов

Отмечается, что все вырученные средства будут направлены на лечение животных из приютов.

Фестиваль "Собаки, которые любят" будет проходить 22 июля с 12:00 до 18:00 в парке "Садовники" у метро Каширская. Подробности о мероприятии можно посмотреть на сайте www.fund4dogs.