Попугая, залетевшего в уральскую тюрьму, вернули хозяйке

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Заключенные вернули хозяйке попугайчика, залетевшего на территорию Невьянской колонии в Свердловской области: за время пребывания птицы в режимном учреждении заключенные смастерили для нее клетку, сообщает в среду ФСИН России.

"На режимную территорию ИК-46 в Свердловской области прилетел волнистый попугай. Осужденные приютили попугайчика, смастерили для него клетку, напоили и накормили, сообщив о птице сотрудникам воспитательного отдела", — говорится в сообщении.

После этого сотрудники колонии подали объявление в газету, где подробно указали приметы попугайчика. На объявление откликнулась местная жительница, и 10 июля пропавшего питомца вернули хозяйке. Она поблагодарила руководство колонии и осужденных.