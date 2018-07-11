Коллекторы будут распознавать должников по биометрическим данным, пишут СМИ

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российские коллекторские агентства получат доступ к Единой биометрической системе (ЕБС) уже в 2019 году и смогут идентифицировать должников по голосу.

"Сами коллекторы не будут собирать биометрические параметры. Кредитные организации, продавая долги коллекторам, станут передавать и биометрические данные для сверки при взыскании, уточнил источник. При звонке коллектора голосовой слепок гражданина будет проходить проверку по ЕБС", — пишет газета "Известия".

В сентябре 2017 года первый вице-президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Александр Морозов заявил РИА Новости, что применение технологий с использованием биометрических данных, в частности голосовой верификации, могло бы помочь коллекторам работать более эффективно.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал ряд документов, необходимых для размещения сведений граждан в единой биометрической системе и единой системе идентификации и аутентификации, соответствующие документы были опубликованы на сайте кабмина.