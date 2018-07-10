В Екатеринбурге наградили лауреатов премии имени Черепановых

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Награждение лауреатов премии имени Черепановых состоялось во вторник в Екатеринбурге в рамках международной промышленной выставки "Иннопром", сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

"В числе награжденных – начальник проектно-конструкторского отдела Северского трубного завода Елена Долгушева, которой премия присуждена за личный вклад в разработку проектной и рабочей документации на строительство, ремонт и реконструкцию цехов и оборудования сталеплавильного и трубопрокатного производств, а также крупных объектов социально-бытового назначения", — говорится в сообщении.

Также премия имени Черепановых присуждена творческому коллективу компании "ИскраУралТел" за разработку аппаратно-программного комплекса "Система-112", позволяющего оперативным службам эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации и происшествия. Всего в 2018 году премии удостоены 22 человека.

"Сегодня лидерами глобального развития становятся те страны, которые способны создавать прорывные технологии. От качества инженерных кадров зависит конкурентоспособность государства и его технологическая и экономическая независимость. Лауреаты премии продолжают традиции инженерной мысли, изобретательства, заложенные нашими земляками – отцом и сыном Черепановыми, Иваном Ползуновым, Александром Поповым и другими", – приводятся в сообщении слова первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова.

Премии имени Черепановых присуждают уральское отделение Российской инженерной академии и региональный общественный фонд имени Черепановых. Деятельность фонда имени Черепановых предполагает участие инженерной, научной и технической общественности в разрешении насущных проблем технического развития производства.

Престижная награда присуждается наиболее выдающимся инженерам, внесшим вклад в развитие научно-технического прогресса, совершенствование техники и технологии производства, а также идеологам и организаторам внедрения, совершенствования и пропаганды достижений творческой мысли инженерного корпуса Урала, уточняет департамент.

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