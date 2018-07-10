В Приморье уволили врачей, по чьей вине пациент не попал ночью в травмпункт

ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Заведующий круглосуточным травмпунктом и врач Находкинской городской больницы уволены после инцидента, когда люди не смогли попасть ночью в учреждение, сообщается на сайте больницы.

По данным больницы, в соцсетях распространили видеоролик, где видно, как люди ночью не могут попасть в круглосуточный травмпункт.

"Нами была создана комиссия, которая в оперативном порядке провела внутреннее расследование инцидента. Эксперты изучили ночные записи с видеокамер, установленных в травмпункте и в приёмном покое, куда также обращались авторы видео. Собраны и рассмотрены все объяснительные, взятые у медперсонала и заведующих подразделениями больницы, к которым относятся приёмное отделение и травмпункт, организована серия совещаний. Проанализирован регламент работы подразделений, оказывающих экстренную медицинскую помощь. Сделаны не только организационные выводы, также последовали дисциплинарные взыскания и кадровые решения", – сообщил главный врач больницы Владимир Якушин.

Отмечается, что заведующий травмпунктом освобождён от должности. Подготовлен приказ об увольнении врача, дежурившего в ту ночь. Заведующей приёмным отделением, медсестре и врачу, дежурившим в то время в приёмном покое, вынесены дисциплинарные взыскания.