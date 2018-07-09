Никитин назвал свое главное достижение на посту нижегородского губернатора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что считает своим главным достижением за время работы на новом посту стабилизацию рабочих отношений с Нижним Новгородом.
"Удалось сделать немало: кадровые назначения, формирование команды. Самое главное — это, наверное, стабилизация вертикали работы с городом Нижний Новгород. Изменили систему управления городом, достаточно быстро сформировали условия появления во главе города человека, который нормально взаимодействует с областью. Мы находимся на общем треке в плане понимания проблем (города и региона)", — сказал глава региона РИА Новости в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром".
Он также назвал в числе своих достижений запуск проекта повышения производительности труда, создание проектного офиса совместно с "Росатомом". Нижегородская область стала седьмым пилотным регионом в этом проекте.
"Эта программа запущена уже в полный рост. Причем, она начала размножение почкообразное. Мы сначала думали, что будем работать гораздо медленнее и сконцентрируемся сначала на промышленности. Но возник большой интерес (к этой программе) и возможности проектного офиса оказались выше, чем мы думали. И мы начали распространять этот опыт уже в социальную сферу, медицину, госуправление — в поликлиники, школы, высшие учебные заведения", — рассказал Никитин.
В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Глеб Никитин. Выборы главы Нижегородской области пройдут в единый день голосования 9 сентября.
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