Температура воды в Черном море начала подниматься

КРАСНОДАР, 9 июл — РИА Новости. Температура морской воды у Черноморского побережья начинает подниматься после резкого понижения в результате сильного ветра и подъема донных вод, сообщил РИА Новости заместитель начальника краснодарского гидрометцентра Андрей Бондарь.

В ряде курортных городов Черноморского побережья купание в субботу и воскресенье было ограничено в связи с резким похолоданием воды.

По данным краснодарского гидрометцентра, причиной резкого падения температуры морской воды с 3 июля стал ветер, дующий с южного направления, который выгнал теплую воду на середину моря, в результате чего донные воды поднялись на поверхность. Самая низкая температура была зафиксирована в Новороссийске – 13 градусов Цельсия.

"Сегодня мы отмечаем уже медленное повышение температуры. В Геленджике, Анапе, Новороссийске… Вода начала прогреваться. Ещё несколько дней понадобится, чтобы она согрелась по всему побережью. Прогрев идёт от Геленджика в сторону Анапы, а затем он должен распространиться на побережье Крыма", — сообщил Бондарь.

Ранее пресс-службы администраций Анапы и Геленджика сообщали о введении ограничения купания на городских пляжах. В администрации Новороссийска отметили, что купание ограничено только для детей. Запреты будут сохраняться до потепления морской воды.

Прогноз погоды на ria.ru >>