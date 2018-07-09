Украинский консул посетил осужденного Сущенко

КИЕВ, 9 июл – РИА Новости. Украинский консул Геннадий Брескаленко посетил осужденного в РФ за шпионаж украинца Романа Сущенко, сообщила украинскому агентству "Укринформ" дочь Сущенко Юлия.

"Консулу сегодня удалось посетить в СИЗО "Лефортово" отца", — рассказала она, добавив, что ее отец чувствует себя нормально.

ФСБ РФ 3 октября 2016 года сообщила о задержании сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины Сущенко, который, по данным спецслужб, собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Украинское агентство "Укринформ" заявило, что Сущенко с 2002 года является их корреспондентом. В "Укринформе" отвергли обвинения в шпионаже, отметив, что журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам. В МИД РФ сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации. Мосгорсуд назначил Сущенко 12 лет колонии строгого режима по делу о шпионаже.