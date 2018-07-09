В Ростовской области нет угрозы вспышки холеры

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Угрозы для жителей Ростовской области в связи с возможным распространением холеры на Украине нет, ситуация находится на контроле, сообщил РИА Новости природоохранный прокурор Ростовской области Александр Воропаев.

Ранее в СМИ появилась информация о неблагополучной ситуации по холере в украинском Мариуполе. Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе с Украиной. Власти Мариуполя в свою очередь опровергли информацию о холере в Азовском море.

"Угрозы распространения холеры в Ростовской области нет, жителям ничего не угрожает", — сказал Воропаев.

Он отметил, что состояние водных объектов, в том числе ситуация с возможным распространением холеры в Таганрогском заливе, находится на контроле органов природоохранной прокуратуры. В настоящее время, по его информации, холеры в Ростовской области не зафиксировано.

"При возникновении непредвиденных ситуаций контролирующие органы нас проинформируют, тогда будем принимать адекватные меры", — добавил собеседник агентства.

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