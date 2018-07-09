При министерстве просвещения появится внештатный психолог

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 9 июл — РИА Новости. Главный внештатный психолог появится при министерстве просвещения РФ, а также внештатные психологи будут работать при региональных министерствах, сообщила глава ведомства Ольга Васильева

"Будет внештатный главный психолог при министерстве, будут психологи внештатные при региональных министерствах. Очень надеюсь, что в ближайшее время сможем подготовить новых психологов. У нас даже есть новый стандарт, и, абсолютно с вами согласна, что психологи должны быть", — сказала Васильева на всероссийском образовательном форуме "территория смыслов на Клязьме".