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Общество

Кудрин: мы мало инвестируем в нефтеперерабатывающие предприятия

Сюжет:
Взрослые и дети в медиа кампусе МИА "Россия сегодня" в "Артеке" (35)
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© Фото : Яна ХорошкоПредседатель Счетной палаты РФ Алексей КудринПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© Фото : Яна Хорошко

Почему повысился пенсионный возраст и растут цены на бензин? Что должно измениться в политической системе России? Артековцы медиаотряда лагеря "Полевой" взяли интервью у российского политика, предпринимателя, председателя Счетной палаты Российской Федерации Алексея Кудрина.

– Во многих интервью вы говорите о необходимости трансформации политической системы и всего государства. Что сейчас не так, что первым должно измениться и почему?
– Вы знаете, мое поколение жило в Советском Союзе. У нас тогда была только одна партия в стране, она за все отвечала. Цены тогда в магазинах не менялись годами, они были государственными. Это была плановая система экономики без конкуренции, без рынка и без частной собственности.

Cистема пришла к тому, что перестала быть эффективной, не было достаточных стимулов для роста. Сейчас в нашей стране рыночная система, но она создает много издержек и несправедливости, неравенства. Должны быть политические партии, которые публично в составе политической конкуренции объясняют, что неправильно, и завоевывают интересы избирателей путем доказывания своей правоты.

Бизнес-школа
© Фото : Jordan Encarnacao / Unsplash
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Когда эта дискуссия уменьшается, тогда и восстанавливается монополизм, что означает прямой путь к неэффективности всей системы. Поэтому важна политическая конкуренция. У нас в России она недостаточна, нужно как-то больше обучать людей, создавать условия, чтобы они более активно участвовали в политической деятельности, давать для этого больше свободы.

Например, сегодня большие ограничения ставят депутатам: чтобы им зарегистрироваться, надо пройти так называемый фильтр, то есть получить согласие очень большого количества избирателей или уже действующих депутатов. Также, есть и другие ограничения, которые уменьшают возможность участия людей в политической жизни. Я считаю, нужно создать больше возможностей для того, чтобы люди могли проявлять себя в политической деятельности. В Советском Союзе, мы вообще не участвовали в политике, хотя мы были комсомольцами, пионерами… То есть у нас в стране еще не сложились такие традиции. Этому всему надо учиться, это должно быть.

– В сети сейчас активно обсуждается вопрос повышения пенсионного возраста в России. В вашем "твите" Вы пишите: "Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии". Расскажите подробнее, в чем предполагается выгода, и на сколько поднимутся пенсии?

– Это самый горячий вопрос, который сейчас обсуждается у нас в стране. Потому что, как вы уже знаете, женщины выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет. И вот правительство объявило о том, что оно поднимает пенсии для женщин с 55 до 63 лет, а для мужчин с 60 до 65. Почему? Потому что у нас сейчас в стране такая демографическая тенденция, речь идет о демографических волнах.

Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Силуанов рассказал, какой будет пенсия через шесть лет
Их наличие связано с Мировой войной, в эти годы рождалось мало детей. Потом были 90-е, сложная перестройка в России, тогда тоже было много проблем, болезней, продолжительность жизни упала, много людей по каким-либо социальным или другим причинам рано умирали. И так получилось, что эти волны наложились друг на друга.

Сейчас в год выходят на пенсию примерно 1,2 млн человек, а в трудоспособном возрасте остаются те, кто готов работать все меньше и меньше. Примерно на полмиллиона в год меньше тех, кто может работать. В ближайшие 15 лет количество трудоспособной молодежи сократится примерно на 10 млн человек. У нас будет меньше молодых, соответственно, меньше тех, кто может работать. Пенсии обеспечивают те, кто работают.

В данный момент меняется соотношение. Например, когда-то четыре работающих обеспечивали одного пенсионера, а сейчас примерно 2,5, а через лет 10 их будет всего два. То есть все сложнее и сложнее обеспечить высокие пенсии. Как преодолеть это? В том числе и путем повышения пенсионного возраста, частично люди будут дольше работать.

Вопрос, почему сейчас? Одной из причин является и то, что сейчас продолжительность жизни увеличилась. Она еще лет 15-20 назад была 65 лет, а сейчас 72. Продолжительность здоровой жизни увеличилась, медикаменты лучше, условия работы лучше. Такие условия как раньше были: трудные условия, вредные условия, высокая продолжительность рабочего времени, большая заболеваемость. Сейчас медицина шагнула вперед и обеспечивает людей до пожилого возраста в целом в здоровом состоянии. Раньше в 50 лет уже чувствовали себя в пожилом возрасте. Сейчас многие в 60 лет живут активно и значительно дольше. Поэтому, это удобное время.

Конечно, те кто планировал выйти на пенсию, а теперь им дольше нужно будет работать, не совсем довольны. Сегодня есть дискуссия, протесты по этому поводу, но пришло время. Чтобы в России был экономический рост, чтобы страна быстро развивалась, все-таки нужно немного дольше работать, как и в других странах. Все наши соседние страны: Белоруссия, Украина давно подняли пенсионный возраст. Пришло время и нам. Такая необходимость. Почему мы сможем повысить пенсии? Раз пенсионеров станет немного меньше, то эти деньги, которые высвободятся, могут быть потрачены на пенсии тех, кто уже стал пенсионером. Поэтому мы считаем, что лет за 10 поднимется уровень жизни пенсионеров примерно на треть.

– Нас мучает один экономический вопрос. Почему цена на бензин в России растет, хотя запасов нефти очень много?

Автозаправочная станция. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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– Пожалуйста, я могу рассказать. Ну, во-первых, потому что все цены в мире зависят от цен на нефть. А цены на нефть продаются по рыночным ценам. Так вот сейчас последние полгода-год цены на нефть во всем мире росли. Те, кто производят бензин, сначала тоже покупают дорогую нефть, каждый месяц она растет. Поэтому бензин тоже дорожает. Это одна причина.

Но другая причина связана с тем, что мы мало инвестируем в нефтеперерабатывающие предприятия. У нас нефтепереработка в стране дороже, чем в любой другой стране. Надо внедрять новые технологии, для этого нужны инвестиции. Вот такая ситуация.

Приведу пример: когда цены растут, то, как правило, те, кто делают автомобили, начинаю производить двигатели более эффективные, чтобы они расходовали меньше нефти, тем самым, в конечном счете, достигается большая продуктивность и меньшее загрязнение атмосферы. В Советском Союзе цены не росли – наши двигатели были самыми неэкономными – сколько не жги, цена все равно та же – потому что рыночной конкуренции не было.

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