ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова считает, что у общества назрел запрос на семейные фильмы, которые настраивают на созидание, заботу друг о друге.

"Время заставляет нас с бешеной скоростью решать какие-то задачи, и очень хочется сесть рядом с родными, дорогими людьми, посмотреть вместе какой-то фильм, который настраивает нас на созидание, на заботу друг о друге. Это такое личное, внутреннее желание сегодня у многих. Этот запрос давно назрел", — сказала омбудсмен на пресс-конференции перед открытием в Ярославле ХIII международного кинофестиваля "В кругу семьи".

Она отметила, что "создание так называемого позитивного, положительного контента" – очень важная государственная задача, и ее решает кинофестиваль "В кругу семьи". По ее словам, такие фильмы, как те, что будут показаны на кинофестивале, нужны многим.

"Сегодня все острее возникает дискуссия, что наши дети чем-то не тем увлечены, какими-то деструктивными группами в интернете, какими-то деструктивными целями, ценностями. Но важно не только ограничивать или блокировать эту деструктивную информацию, важно говорить — а как же нужно, давать пример, показывать его", — подчеркнула Кузнецова.

Организатором фестиваля является общенациональная программа "В кругу семьи", событие проходит при поддержке министерства культуры РФ и госкорпорации "Ростех". Каждый год организаторы выбирают город для проведения фестиваля. Ярославль стал площадкой кинофестиваля во второй раз.