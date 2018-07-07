В Екатеринбурге фан-фест вновь принимает болельщиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Вход на Фестиваль болельщиков в Екатеринбурге, ранее закрытый из-за превышения лимита посетителей, открылся снова, сообщают в субботу организаторы.

Сборная России в матче 1/8 финала домашнего чемпионата мира победила команду Испании в серии пенальти, хорваты также в серии послематчевых 11-метровых ударов переиграли сборную Дании. Встреча 1/4 финала началась в субботу в 21.00 мск на стадионе "Фишт" в Сочи. Денис Черышев вывел российскую команду вперед на 31-й минуте, Андрей Крамарич восстановил равновесие на 39-й.

Ранее сообщалось, что Фестиваль болельщиков в Екатеринбурге закрыт из-за превышения лимита посетителей.

"Фестиваль болельщиков ФИФА в ЦПКиО (Центральном парке культуры и отдыха — ред.) имени Маяковского вновь принимает поклонников футбола. Зрительские ворота, закрытые ранее в связи с максимальной загрузкой площадки во время трансляции матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу, снова открылись для гостей фан-зоны", — говорится в сообщении.

Фестиваль болельщиков в ЦПКиО окончит работу в 1.00 местного времени (23.00 мск).

Актуальные объявления о работе площадки публикуются в официальных группах Екатеринбурга в социальных сетях Facebook, ВКонтакте и Instagram, подчеркивают организаторы.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля, матчи принимают 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Сочи. Екатеринбург всего принял четыре матча группового этапа турнира: Египет — Уругвай (0:1), Франция — Перу (1:0), Япония — Сенегал (2:2) и Мексика — Швеция (0:3).-0-