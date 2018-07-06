Интенсивность движения по Крымскому мосту возросла

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости. Интенсивность движения по Крымскому мосту в начале июля возросла до 18 тысяч автомобилей в сутки при пропускной способности в 40 тысяч, сообщил начальник ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора Роман Новиков.
По его словам, всего с момента открытия движения по мосту в обе стороны проехало почти 800 тысяч транспортных средств, в том числе почти девять тысяч автобусов.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.
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