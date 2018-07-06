Интерес к телевидению угасает, считает эксперт

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Увеличение рекламного хронометража в детских передачах сделает их более выгодными для телевидения, однако в целом говорит об угасании интереса к нему как к медикаканалу, сообщила РИА Новости генеральный директор продюсерской компании "Аэроплан" Юлия Софронова.

Депутаты Госдумы от "Единой России" Антон Горелкин и Марина Мукабенова выступили с законопроектом, согласно которому лимит рекламы в часовых телепрограммах могут увеличить с 15% до 20%, а также пересмотреть подход к размещению рекламы в детских и образовательных телепередачах. В настоящее время показ рекламы в таких передачах допускается лишь перед началом и после окончания передач, предельная продолжительность такой рекламы установлена и зависит от продолжительности передачи. Законопроект устанавливает при этом запрет на рекламу товаров, не предназначенных для детей, в детских и образовательных телепередачах.

"Наша студия – не вещатель, а производитель контента для детей, поэтому мы смотрим на ситуацию немного отстраненно. С точки зрения зрителей – как детей, так и родителей – увеличение рекламного хронометража, конечно, нежелательно. Кому понравится тратить пятую часть своего времени на то, что вы лично не выбирали?" — сказала Софронова.

По ее словам, с другой стороны, детский контент станет более выгодным для телевидения, его будут более охотно размещать в сетке, выбирать более качественные и популярные телепередачи, и здесь зрители, скорее, выиграют.

"Но такая мера свидетельствует еще и о том, что общий интерес к телевидению как медиаканалу в обществе угасает, поэтому требуются шаги по увеличению рекламных вливаний. Для нас уже около пяти лет интернет стал равноправной с телевидением медиаплощадкой, где дети смотрят мультфильмы, и полагаем, что даже несмотря на такие меры поддержки, перетекание юной аудитории от телеэкрана в интернет не остановить", — добавила собеседница агентства.