Интерес к телевидению угасает, считает эксперт

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Увеличение рекламного хронометража в детских передачах сделает их более выгодными для телевидения, однако в целом говорит об угасании интереса к нему как к медикаканалу, сообщила РИА Новости генеральный директор продюсерской компании "Аэроплан" Юлия Софронова.
"Наша студия – не вещатель, а производитель контента для детей, поэтому мы смотрим на ситуацию немного отстраненно. С точки зрения зрителей – как детей, так и родителей – увеличение рекламного хронометража, конечно, нежелательно. Кому понравится тратить пятую часть своего времени на то, что вы лично не выбирали?" — сказала Софронова.
"Но такая мера свидетельствует еще и о том, что общий интерес к телевидению как медиаканалу в обществе угасает, поэтому требуются шаги по увеличению рекламных вливаний. Для нас уже около пяти лет интернет стал равноправной с телевидением медиаплощадкой, где дети смотрят мультфильмы, и полагаем, что даже несмотря на такие меры поддержки, перетекание юной аудитории от телеэкрана в интернет не остановить", — добавила собеседница агентства.