МЧС разработало онлайн-калькулятор риска объектов по видам надзора

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Владельцы бизнеса смогут определять категорию риска своих объектов по различным видам надзора с помощью онлайн-калькулятора, который разработали сотрудники МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.

"МЧС России разработало электронный сервис, позволяющий учреждениям и организациям определять присвоенную им категорию риска по трем видам надзора, а также периодичность проведения плановых проверок", — говорится в сообщении.

"Теперь юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся собственниками объектов защиты, могут самостоятельно узнать присвоенную им категорию риска по всем видам надзорной деятельности: федеральный государственный пожарный надзор, государственный надзор в области гражданской обороны и федеральный государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций", — добавляется в сообщении пресс-службы.

Для того, чтобы получить данные калькулятора, нужно уточнить параметры по функциональному назначению, высоте здания или количеству людей с одновременным пребыванием в учреждении. Калькулятор был разработан ввиду возросшей популярности обращений в МЧС РФ по предоставлению сведений о принадлежности к категориям риска: высокий, значительный, средний, умеренный и низкий.

"За последний год в территориальные органы чрезвычайного ведомства таких заявлений поступило несколько тысяч. Всего же в Российской Федерации насчитывается около 3 миллионов объектов защиты, подконтрольных МЧС России. При этом к категории высокого риска отнесено свыше 125 тысяч", — отмечается в сообщении.

Пресс-служба также сообщает, что после результата проверки калькулятор также предлагает пройти самопроверку на соблюдение требований в области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС на объекте защиты. Онлайн-калькулятор доступен на официальном сайте министерства в разделе "Профилактическая работа и надзорная деятельность"