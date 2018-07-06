В ГД рассказали, на что направят средства из нацпроекта по здравоохранению

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Средства из нацпроекта по здравоохранению, финансирование которого превысит 1,5 триллиона рублей, будут направлены на строительство и ремонт медучреждений, их переоснащение, а также обучение и переподготовку медиков и внедрение цифровых технологий, сказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что объём финансирования национального проекта по здравоохранению оценивается более чем в 1,5 триллиона рублей. Кроме того, проинформировала Голикова, в рамках онкологической программы предусмотрен трансферт в бюджет Федерального фонда ОМС по увеличению в 3 раза тарифа на оказание онкологической помощи.

"На эти деньги будет построены новые больницы и ФАПы, отремонтированы и переоснащены действующие медучреждения, закуплены мобильные амбулатории для труднодоступных населенных пунктов. Часть денег будет направлена на обучение и переподготовку медиков и внедрение цифровых технологий", — рассказал Огуль, комментируя объемы финансирования нацпроекта по здравоохранению.

Он также отметил необходимость разрабатывать и брать на вооружение современные медицинские технологии, совершенствуя знания в лечении болезней, которые считаются неизлечимыми – рака и вируса иммунодефицита человека.

"И то, что правительство заявило о готовности втрое – с 320 до 956 тысяч рублей – увеличить тарифы на оказание онкологической помощи, говорит о том, что работа уже началась. Никто не обещал, что будет легко. Реализация нацпроекта потребует колоссальных усилий от всех органов власти. Владимир Путин поручил в ближайшие годы увеличить финансирование отрасли здравоохранения до 6% ВВП, то есть по сути удвоить. Поэтому все эти шаги правительства укладываются в эту концепцию", — сказал Огуль.