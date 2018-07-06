В Тюмени кибератака не помешала проведению операции на головном мозге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Операция на головном мозге девочки, во время которой на больницу была совершена кибератака, прошла успешно, ребенок выписан из больницы, сообщили РИА Новости в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф рассказал о вирусе Purgen, атакующем компьютерные системы учреждений здравоохранения и вымогающем у них деньги, о котором узнал из письма профессора Альберта Суфианова — главного врача Федерального центра нейрохирургии в Тюмени. По словам Грефа, Суфианов несколько дней назад делал сложную операцию на головном мозге 13-летней девочки, как вдруг клинический центр подвергся кибератаке.

"Это была экстренная операция, она проходила в выходной день, 30 июня, потому что состояние ребенка требовало. Девочка из Оренбургской области, ей 13 лет, но поступила она из Уфы, потому что там в центре наши коллеги посоветовали отправить ее сюда, в Федеральный центр нейрохирургии. Девочка поступила, операция была назначена, собралась бригада. Но в тот момент, когда надо было операцию проводить, обнаружилось, что система дала сбой", – сообщили агентству в пресс-службе больницы.

По словам представителя медучреждения, из-за того, что кибератака произошла в выходной день, замечена она была не сразу, а лишь перед началом операции. Суфианов принял решение не откладывать хирургическое вмешательство.

"Девочка в порядке, ее выписали 3 июля. Все хорошо, она вернулась домой", – сказали в больнице, отметив, что сейчас все системы и данные восстановлены, центр работает в обычном режиме.