Матвиенко просит разработать систему контроля проекта Десятилетие детства

ГОРКИ, 6 июл — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила разработать систему контроля программы Десятилетия детства.

Президент России Владимир Путин 29 мая 2017 года своим указом объявил в стране Десятилетие детства на 2018 — 2027 годы в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

"Я попросила бы в рамках координационного совета разработать четкую систему показателей контроля по реализации плана", — сказала Матвиенко на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева по плану основных мероприятий Десятилетия детства до 2020 года.

По ее мнению, если бы были критерии, оценивающие результаты работы, тогда бы эти показатели дисциплинировали всех участников процесса.

"Наряду с государственным контролем должен осуществляться и общественный контроль, предполагается, что это будет делаться в рамках Совета при президенте РФ, который будет называться Совет при президенте в интересах семей и детей", — отметила глава СФ, подчеркнув, что в него власти постараются включить и общественных представителей для контроля плана.