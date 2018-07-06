В Подмосковье пройдут праздничные мероприятия ко Дню семьи

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Более 50 праздничных мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности пройдут в Подмосковье 7-8 июля. По оценкам организаторов, их посетят более 40 тысяч человек, сообщила пресс-служба министерства культуры Московской области.

"В 30 подмосковных парках 7-8 июля состоится более 50 мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности. Ожидается, что в этих мероприятиях примут участие более 40 тысяч человек. Основной площадкой станет парк "Покровский" в Хотьково Сергиево-Посадского района, где пройдет Всероссийский фестиваль "Семья России", – сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева, слова которой приводятся в сообщении.

На территории парка и усадьбы Захарово в государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина состоится третий фестиваль "Традиция" – семейный праздник под открытым небом для любителей искусства и интеллектуального отдыха. Фестиваль стал популярным у туристов из России. Его цель – внести вклад в возрождение традиционных и семейных ценностей России, уточнили в пресс-службе.

Всем гостям центрального парка Наро-Фоминска 7 июля будут дарить символ Дня семьи, любви и верности – ромашки. Маленьких посетителей парка делового и культурного центра "Костино" городского округа Королёв ждет интерактивно-познавательная программа, в финале которой дети украсят деревья разноцветными лентами и загадают желание. В парке "Ёлочки" в Домодедово будут чествовать молодожёнов, пояснили в пресс-службе.

Городской парк им. И.А. Лямина в Яхроме Дмитровского района предложит концертную программу "Ромашковое счастье" и кинопоказ фильма "Однажды 20 лет спустя" в рамках областного проекта "Летний кинотеатр", Парк культуры и отдыха "Сестрорецкий" в Клину – программу "Все начинается с любви", Ногинский городской парк культуры и отдыха – концертную программу "Цветы любви", парк "Пегас" в Егорьевске – танцевальную программу, отметили в ведомстве.

Открытый мастер-класс по живописи, тематические фотозоны, ярмарки народных художественных промыслов, концерты ждут посетителей парка культуры спорта и отдыха в Одинцово и парка "Ивановские пруды" в Красногорске, добавили в пресс-службе.