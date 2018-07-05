Власти усилили контроль над такси после наезда на пешеходов на Ильинке

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Власти Москвы усилили контроль за таксомоторными компаниями после наезда такси на пешеходов на Ильинке, заявил журналистам в четверг замглавы департамента транспорта Дмитрий Пронин.

В июне в районе дома 5/2 по улице Ильинка водитель такси не справился с управлением, выехал на тротуар и наехал на пешеходов, семь человек, по данным полиции, пострадали. При этом в депздраве столицы сообщили о восьми пострадавших. Водитель такси Чынгыз Анарбек уулу арестован, в суде он признал свою вину и заявил, что работал без полноценного сна два дня и в момент инцидента из-за усталости перепутал газ и тормоз.

"После инцидента со всеми таксомоторными компаниями проведена дополнительная разъяснительная работа, усилены меры контроля, усилены проверочные мероприятия, чтобы максимально устранить подобные случаи", — сказал он.