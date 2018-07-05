Топилин и посол Израиля обсудили договор о соцобеспечении

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Глава Минтруда РФ Максим Топилин и посол Израиля в России Гарри Корен обсудили реализацию договора о социальном обеспечении, сообщается на сайте российского ведомства.

"Состоялась рабочая встреча министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина с послом Государства Израиль в РФ Гарри Кореном. Стороны обсудили вопросы реализации договора между РФ и Государством Израиль о сотрудничестве в области социального обеспечения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что было детально рассмотрено взаимодействие Института национального страхования Израиля и Пенсионного фонда России по приему и обработке документов, подтверждающих периоды работы на территории России и РСФСР граждан, проживающих в Израиле, а также признание граждан инвалидами, что необходимо для назначения российских пенсий.

В Минтруде напомнили, что договор о сотрудничестве в области социального обеспечения был подписан 6 июня 2016 года и вступил в силу с 1 октября 2017 года. Подчеркивается, что документ основан на пропорциональном принципе распределения финансовой ответственности сторон за стаж работы граждан на их территории. Предметом договора являются страховые пенсии по старости, инвалидности, потере кормильца, накопительные пенсии и выплаты за счет средств пенсионных накоплений, социальные пенсии, пособия по временной нетрудоспособности, пособия для семей с детьми, обеспечение в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональным заболеванием, пособие на погребение.