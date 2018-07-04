Курские власти не согласны с рейтингом регионов по загрязненности воздуха

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Составленный Роспотребнадзором рейтинг регионов по загрязненности воздуха, в "лидерах" которого оказалась Курская область, не дает полной характеристики воздушного бассейна, сообщил РИА Новости директор регионального департамента экологической безопасности и природопользования Виктор Барышников, подчеркнув, что согласно другим исследованиям, область входит в число самых экологически чистых.

Ранее Роспотребнадзор признал Бурятию регионом с самым грязным воздухом по итогам 2017 года. Также в первых строчках антирейтинга Хабаровский, Красноярский края, Иркутская, Курская области, Крым. При этом в целом по стране показатели за последние шесть лет улучшились почти вдвое.

"К моему большому удивлению Курск и Крым попали в число загрязнителей. Где же наши Норильск, Красноярск и тому подобные? Я не согласен с этим рейтингом. Он не дает характеристику загрязнения воздушного бассейна, так как Роспотребнадзор эту работу не проводит", — заявил Барышников.

По его словам, мониторингом загрязнения атмосферного воздуха занимается министерство природных ресурсов РФ. "И для объективности надо смотреть рейтинги именно Минприроды. Там совершенно другая картина. Можем посмотреть госдоклад о состоянии окружающей среды в Российской Федерации за прошлый год. Там совершенно другая картина", — подчеркнул собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, свои исследования загрязненности воздуха в течение уже десяти лет проводит общественная организация "Зеленый патруль", и все эти годы Курская область не выходила из первой десятки субъектов РФ по качеству окружающей среды.

"В прошлом году у нас был год экологии. И Курская область по итогам этого рейтинга заняла пятое место в России. Я получил соответствующий сертификат. По итогам первого полугодия мы на четвертом месте в РФ, поэтому согласиться с тем (составленным Роспотребнадзором – ред.) рейтингом нельзя", — подчеркнул Барышников. Он предположил, что Роспотребназдор основал свой рейтинг на данных подфакельных замеров, то есть делал наблюдения в местах наибольшей концентрации вредных веществ – у промышленных предприятий, на крупных дорожных перекрестках, где образуются автомобильные пробки.

"Да, когда автомобильные двигатели работают на холостом ходу, идут повышенные выбросы окиси углерода. От этого никуда не уйти. Здесь необходимо транспортные развязки делать. Что мы и делаем. Также одностороннее движение внедряем в городе, чтобы было меньше пробок", — сказал Барышников. Он подчеркнул – регион предпринимает ряд мер для улучшения воздушного бассейна, например, общественный транспорт власти постепенно переводят на электрический.