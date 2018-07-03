Закон против краж с карт не приведет к росту затрат банков, считают в ЦБ

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Новый закон, направленный на борьбу с мошенничеством с использованием банковских карт в РФ, не накладывает дополнительные расходы на банки, которые всегда были озабочены этими вопросами, заявил и.о. директора департамента информбезопасности ЦБ Артем Сычев на брифинге.

Президент РФ Владимир Путин 27 июня подписал закон о противодействии хищению денежных средств с банковских карт. Законом закрепляется право банков на приостановление исполнения операции на срок не более двух рабочих дней в случае, если возникнут подозрения, что операция совершена без согласия клиента. Признаки осуществления перевода денежных средств без согласия клиента установит регулятор.

"Для большинства банков, которые всегда были озабочены этим вопросом, ничего не накладывает — для них ничего не меняется, у них практически все есть. Мало того, для них процедура возврата денег просто легализуется, и процедура вступления в анти-дроп системы, антифродовые системы — информация о дропе легализуется. А для банка, который никогда этим не занимался, конечно, будет стоить определенных денег", — ответил Сычев на вопрос о том, накладывает ли на банки новый закон дополнительные расходы.

По его словам, ЦБ до вступления в силу закона опубликует на своём сайте информацию для банков с признаками сомнительных операций. Сычев привёл несколько примеров признаков таких операций: если одно юрлицо осуществляет перевод сразу большому количеству физлиц, расположенных в разных регионах, или переводы с нестандартными назначениями платежа.

"Такая ситуация, когда можно сразу брать на абордаж и запрашивать юридическое лицо. В моей практике были очень интересные платежи: вроде платёж нормальный — от юридического лица к физическому лицу, сумма большая, юридическое и физическое лицо находятся в разных регионах. В назначении платежа написали "За уборку снега", дело было зимой. Вот такие нестандартные назначения платежа это тоже вариант усмотрения", — отметил он.

Вместе с тем он добавил, что признаки подозрительности операций в банке сильно зависят от индивидуальных особенностей платежного поведения клиентов конкретной кредитной организации.