В Госдуме назвали сроки рассмотрения проекта о СМИ-иноагентах

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Проект о СМИ-иноагентах Госдума может рассмотреть до конца весенней сессии, заявил глава комитета ГД по информационной политике Леонид Левин.
Согласно поправкам ко второму чтению, физические лица, распространяющее материалы СМИ-иноагента и получающие финансирование из-за рубежа, могут стать СМИ-иноагентом.
"Если такое физическое лицо признается СМИ-иноагентом, то оно должно будет зарегистрировать здесь российское юридическое лицо и, соответственно, дальше уже информировать Минюст, который будет вести реестр (СМИ-иноагентов — ред.), о своей деятельности на территории нашей страны", — сказал Левин.
Он также отметил, что ко второму чтению исключена мера по внесудебной блокировке сайтов, которые распространяют материалы СМИ-иноагентов. Кроме того, после того как физическое или юридическое лицо попадает в список СМИ-иноагентов, ему дается 30 дней на регистрацию или создание в РФ юрлица. Если такая мера не исполняется, то физ- или юрлицу выносится штраф.
Законопроект был внесен в Госдуму 19 декабря 2017 года. В частности, он предусматривает, что СМИ, признанные в России иностранными агентами, должны для распространения своей продукции учредить российское юридическое лицо.
Один из авторов инициативы, глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, на заседании комитета отмечал, что отдельные положения законопроекта нуждаются в согласовании с нормами действующего законодательства РФ. По его мнению, в частности, необходимо уточнить последовательность признания российского юридического лица, учрежденного СМИ-иноагентом, российским юрлицом, выполняющим функции иноагента.