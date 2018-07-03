В Госдуме назвали сроки рассмотрения проекта о СМИ-иноагентах

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Проект о СМИ-иноагентах Госдума может рассмотреть до конца весенней сессии, заявил глава комитета ГД по информационной политике Леонид Левин.

"Мы рассматриваем на комитете во втором чтении сегодня, на следующей неделе рассмотрим его во втором чтении (на пленарном заседании Госдумы — ред.). Если не будет никаких (препятствий — ред.), мы считаем важным завершить работу над ним до конца весенней сессии", — сказал Левин журналистам во вторник.

Согласно поправкам ко второму чтению, физические лица, распространяющее материалы СМИ-иноагента и получающие финансирование из-за рубежа, могут стать СМИ-иноагентом.

"Если такое физическое лицо признается СМИ-иноагентом, то оно должно будет зарегистрировать здесь российское юридическое лицо и, соответственно, дальше уже информировать Минюст, который будет вести реестр (СМИ-иноагентов — ред.), о своей деятельности на территории нашей страны", — сказал Левин.

Он также отметил, что ко второму чтению исключена мера по внесудебной блокировке сайтов, которые распространяют материалы СМИ-иноагентов. Кроме того, после того как физическое или юридическое лицо попадает в список СМИ-иноагентов, ему дается 30 дней на регистрацию или создание в РФ юрлица. Если такая мера не исполняется, то физ- или юрлицу выносится штраф.

Законопроект был внесен в Госдуму 19 декабря 2017 года. В частности, он предусматривает, что СМИ, признанные в России иностранными агентами, должны для распространения своей продукции учредить российское юридическое лицо.

Кроме того, иностранным агентом может быть признано и физическое лицо, что "зеркально отражает нормы, прописанные в законодательстве США". Как заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, проект закона о СМИ-иноагентах не затрагивает блогеров, но если они представляют СМИ и финансируются из-за рубежа, к ним будут применены те же меры. Как подчеркивал Толстой, требование об указании, что СМИ является иностранным агентом, будет распространяться и на пользователей соцсетей, которые размещают у себя информацию таких СМИ.

Один из авторов инициативы, глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, на заседании комитета отмечал, что отдельные положения законопроекта нуждаются в согласовании с нормами действующего законодательства РФ. По его мнению, в частности, необходимо уточнить последовательность признания российского юридического лица, учрежденного СМИ-иноагентом, российским юрлицом, выполняющим функции иноагента.