Студенты помогут строить железнодорожную часть Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости. Третья вахта студенческих отрядов началась на стройплощадке железнодорожной части Крымского моста, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

"Сорок учащихся Российского университета транспорта (МИИТ) и Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I приступили к работе в Керченском проливе. Они распределены по участкам, на которых строится железная дорога", — информирует инфоцентр.

За два летних месяца участники стройотрядов познакомятся с основными технологиями в мостостроении и примут участие в 20 направлениях строительно-монтажных и вспомогательных работ. Студенты обеспечены питанием и проживают в стройгородке "Тамань". Оплата труда в зависимости от типа выполняемых работ составит от 150 рублей в час, что соответствует среднему уровню вознаграждения участников стройотрядов на инфраструктурных объектах.

Летняя студенческая практика на строительстве Крымского моста и подходах к нему проводится с 2016 года. В ней уже поучаствовали более 180 студентов университетов Москвы, Петербурга, Сочи, Тюмени и Иркутска.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

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