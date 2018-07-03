ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июл — РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил выплачивать людям, зафиксировавшим экологическое нарушение, часть от взысканного государством ущерба.

"Только усилиями государственных контролирующих органов мы экологическую ситуацию не улучшим. Надо вовлекать население в эту работу, причем я не вижу ничего страшного, если люди в этом случае будут получать какую-то часть от взысканного государством ущерба. Просто стимулировать их. Такая практика во многих странах мира применяется и весьма успешно", — сказал Трутнев на совещании у секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, посвященном безопасности на транспорте и экологическим проблемам Дальнего Востока в Петропавловске-Камчатском.

Он уточнил, что для реализации инициативы нужно усовершенствовать законодательную базу таким образом, чтобы любительские снимки радужных пятен, которые образуются у стоящих судов, либо мест сброса сточных вод с предприятия, либо просто выброшенного из автомобиля мусора могли приниматься как доказательства в суде.

"Нужно, чтобы люди помогали нам защищать природу", — отметил Трутнев.

Патрушев во вторник проводит в Петропавловске-Камчатском совещание по безопасности на транспорте и вопросам экологии. В нем участвуют главы регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и руководство ряда федеральных министерств и ведомств.