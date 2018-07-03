ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июл — РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил выплачивать людям, зафиксировавшим экологическое нарушение, часть от взысканного государством ущерба.
Он уточнил, что для реализации инициативы нужно усовершенствовать законодательную базу таким образом, чтобы любительские снимки радужных пятен, которые образуются у стоящих судов, либо мест сброса сточных вод с предприятия, либо просто выброшенного из автомобиля мусора могли приниматься как доказательства в суде.
"Нужно, чтобы люди помогали нам защищать природу", — отметил Трутнев.
Патрушев во вторник проводит в Петропавловске-Камчатском совещание по безопасности на транспорте и вопросам экологии. В нем участвуют главы регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и руководство ряда федеральных министерств и ведомств.