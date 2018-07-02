Сельские спортивные игры прошли в Чувашии

ЧЕБОКСАРЫ, 2 июл — РИА Новости. Более пятисот спортсменов из 21 района Чувашской республики приняли участие в XIX Республиканских сельских спортивных играх, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы региона.

Команды разыграли награды в 16 видах состязаний. Кроме традиционных видов спорта в программу вошли комплексные соревнования дояров, механизаторов и косарей. По итогам игр будет сформирована команда Чувашской республики для участия в XII Всероссийских сельских спортивных играх, которые пройдут в августе в Курской области и будут посвящены 75-летию победы в Курской битве.

"Благодаря сельскому спортивному движению поддерживаются уникальные национальные виды спорта, формируется команда для участия во Всероссийских сельских играх. Нынешним победителям предстоит защищать спортивную честь региона на масштабном форуме сельского спорта, который пройдёт в начале августа в Курске", — сказал глава Чувашии Михаил Игнатьев на церемонии открытия игр.

Руководитель региона отметил, что проведение сельских спортивных игр стало доброй традицией для республики. По его словам, в последние годы правительство уделяет внимание созданию условий для активных занятий физкультурой и спортом на селе, совершенствованию форм организации массовой физкультурно-спортивной работы, обновлению спортивной инфраструктуры.

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